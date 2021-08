Covid, tre morti e 261 nuovi positivi: i dati provincia per provincia

Su 12.626 tamponi esaminati per individuare una possibile infezione da Covid-19, in Puglia nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 261 casi positivi: 46 in provincia di Bari, 78 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 30 in provincia di Brindisi, 31 in provincia di Foggia, 66 in provincia di Lecce, cinque in provincia di Taranto. Due dei nuovi positivi risultano residenti fuori regione e tre in una provincia non ancora nota.

APPROFONDIMENTI IL PRESIDENTE DELL'AIFA Palù: «Covid ormai endemico, pensiamo alla terza dose e... REGIONE Vaccini, da domani via libera alle dosi per gli studenti delle scuole... LA PANDEMIA Covid, a Gallipoli il primato regionale dei contagi rispetto al...

Tre i morti. Il bilancio degli attualmente positivi sale così a 4.625. Di questi, 175 sono ricoverati nei reparti Covid di area medica e 22 nelle Terapie intensive Covid della regione. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 261.497 a fronte di 3.169.665 test eseguiti, 250.178 sono le persone guarite e 6.694 quelle decedute.