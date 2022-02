Covid, tornano a salire i contagi: 6.154 nuovi casi e 22 morti. Tasso di positività in crescita al 14.7%

Quarta ondata della pandemia: in Puglia non è ancora finita. La curva del contagio torna a salire e nelle ultime 24 ore in tutta la regione si registrano 6.154 nuovi positivi al Covid (ieri erano 2.238) a fronte di 41.692 processati. Ma non accenna a diminuire neppure il numero delle vittime: il bollettino epidemiologico riporta 22 nuovi decessi a causa del virus (ieri i morti erano 15). Sale anche il tasso di positività e si attesta al 14.7% (ieri era pari all'8%). Nelle strutture ospedaliere pugliesi, di contro, si registra una ulteriore riduzione del tasso di occupazione dei posti letto in area medica ne risultano 737 (ieri 741). Sale, invece, l'occupazione nelle terapie intensive: 67 i pazienti ricoverati (ieri 64), I decessi registrati sono stati 7.

Bari e Lecce restano le province con più positivi

Rispetto al riparto territoriale dei nuovi contagi, i rilevati a Bari sono 1.680. Seguono Lecce con 1.559 nuovi positivi, Foggia con 1.081 casi, Taranto con 858 casi, Brindisi con 516 casi e Bat 415. I residenti fuori regione sono 29 e altri 16 i casi per i quali la provincia è ancora in via di definzione.