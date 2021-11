Covid a scuola, 6 classi in quarantena: due plessi chiusi. Il sindaco: «Devo tutelare anche i no vax»

Contagi a scuola e 6 casi accertati di Covid: 4 studenti, un dicente e una collaboratrice scolatistica. A San Teramo in Colle, nel Barese, 6 classi finiscono in quarantena e il sindaco Frabrizio Baldassarre chiude due plessi della scuola secondaria statale di primo grado "Bosco-Netti". Niente lezioni in presenza, dunque, sino a domani e Dad (didattica a distanza) già attivata per gli alunni. «Venerdì - fa sapere il sindaco Fabrizio Baldassarre - saranno sottoposti a tampone molecolare diverse decine di studenti», spiegando che «si tratta in buona parte di over 12 non vaccinati».

APPROFONDIMENTI REGIONE Covid, su i contagi in Puglia, ma meno rispetto al trend nazionale

Il sindaco: «Forte nucleo di genitori no-vax ma devo tutelare anche la salute dei non vaccinati»

« Santeramo ha un record negativo di vaccinazioni – denuncia il sindaco Fabrizio Baldassarre – c’è un nucleo molto forte di genitori no-vax che impatta sulle scelte vaccinali dei ragazzi che vanno a scuola. Per questo ho ritenuto opportuno chiudere per due giorni per sanificare ed evitare conseguenze più serie fra chi non è vaccinato. Devo proteggere anche loro, anche se non condivido la scelta».