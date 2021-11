Covid a scuola, 6 classi in quarantena: due plessi chiusi. Il sindaco: «Devo tutelare anche i no vax»

Contagi a scuola e 6 casi accertati di Covid: 4 studenti, un dicente e una collaboratrice scolatistica. A San Teramo in Colle, nel Barese, 6 classi finiscono in quarantena e il sindaco Frabrizio Baldassarre chiude due plessi della scuola secondaria statale di primo grado "Bosco-Netti". Niente lezioni in presenza, dunque, sino a domani e Dad (didattica a distanza) già attivata per gli alunni. «Venerdì - fa sapere il sindaco Fabrizio...

