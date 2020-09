Covid, la decione del Cts: «Niente mascherina a scuola se c'è la distanza». Ora la parola alle Asl

Ritorno a scuola, gli esperti hanno deciso: niente obbligo di mascherina in classe se si rispetta il distanziamento di un metro. A stabilirlo è il Comitato tecnico scientifico che punta a chiarire i dubbi di migliaia di dirigenti, docenti e alunni delle scuole italiane a poche settimane dall'avvio del nuovo anno scolastico.

Nel dettaglio, se per le scuole primarie la mascherina potrà essere tolta durante le lezioni in classe a patto che la distanza di un metro tra banchi e dunque tra alunni sia rispettata, negli istituti superiori gli alunni potranno abbassare la mascherina solo: “In situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria” si legge nelle linee guida del Cts.

Secondo gli esperti del Cts, tuttavia, l'uso delle mascherine: “È solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate. L'apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte”.

Ora, però, la parola passa all'Autorità sanitalia locale. Le raccomandazioni del Cts potranno, infatti, essere modificate spiegano dalla Asl sulla base dei dati epidemioligici su base locale e sull'andamento della curva dei contagi. E nel caso in cui il numero dei contagi dovesse registrare picchi o destare particolare preoccupazione, le stesse Asl potranno prevedere l'obbligo della mascherina: “Anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all'interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi”.

Ultimo aggiornamento: 13:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA