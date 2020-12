Rientri, la carica dei 30mila. Appello di Emiliano: «Fate un sacrificio, restate dove siete». Prefetture riunite per il piano anti-caos

«Fate un sacrificio: rimanete dove siete. L'esodo di massa va evitato perché, senza adeguate cautele e andando a convivere immediatamente si può determinare l'accensione di molti focolai». Il rientro a casa per le feste di Natale di 30mila pugliesi preoccupa il governatore. Così, dopo lo slogan estivo con il quale invitava tutti a venire in Puglia, ora Michele Emiliano inverte la rotta. E prova a limitare con lo strumento della persuasione un secondo esodo di massa dopo quello di marzo, invitando questa volta chi studia e lavora al Nord e nelle altre regioni italiane a non tornare a casa per le feste. Ma non è esclusa l'ipotesi che il numero uno della Regione Puglia possa prendere la decisione di replicare l'ordinanza di quarantena e registrazione obbligatoria emanata nella notte tra il 7 e l'8 marzo.

Del resto il sold out già registrato in questi giorni a bordo dei treni che collegano le stazioni delle principali città del Nord e Centro Italia alla Puglia e al Salento - con un picco di prenotazioni tra il 18 e il 20 dicembre, weekend che precede il divieto di libera circolazione tra regioni imposto dal Dpcm a partire dal 21 dicembre e sino al 6 gennaio - non fa stare tranquillo il governatore di Puglia. E se ciò non bastasse, a certificare la seconda grande ondata di rientri al Sud e in tutta la regione è l'incremento del 50% già registrato anche sul fronte dei collegamenti aerei garantiti da Alitalia e dalle compagnie low cost. Ecco perché, nei giorni scorsi ai microfoni della trasmissione Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno Emiliano ha lanciato il suo appello ai pugliesi fuori sede: «L'esodo di massa va evitato perché è evidente che il ritorno a casa senza adeguate cautele e andando a convivere immediatamente, può determinare l'accensione di molti focolai ha detto il governatore - Se è possibile fate questo sacrificio, rimanendo dove si sta normalmente potrebbe essere una cautela in più per parenti, amici e per le persone anziane e per la propria regione. Anche se mi rendo conto che è dura».

Il presidente ha, poi, rievocato la prima fase della pandemia e l'esodo di massa di inizio marzo: «Tra il 7 e l'8 marzo fui costretto a fare una ordinanza di quarantena obbligatoria, è stato il primo esempio di questo tipo, abbiamo evitato 200 focolai in Puglia che in gran parte venivano dalla Lombardia ha detto Emiliano - Adesso possono venire da qualunque regione perché tutte le regioni sono nella stessa condizione». Allarme condiviso e rilanciato nelle stesse ore dall'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco. Stimando che in occasione delle feste di Natale in Puglia potrebbero tornare «decine di migliaia di persone» e che se il rientro dovesse avvenire «in maniera incontrollata e concentrato in pochi giorni potrebbe rappresentare un pericolo», l'epidemiologo ha ipotizzato di introdurre nuovamente, come già accaduto a marzo e in estate, il sistema dell'autosegnalazione. E persino, quello della quarantena obbligatoria. «Un sistema che ha funzionato e che potrebbe essere ripetuto» ha annunciato Lopalco. Maggiori certezze sulle decisioni della Regione, comunque, si avranno nei prossimi giorni.



Intanto, in vista della seconda grande ondata di rientri, già a metà settimana le Prefetture di tutte le province pugliesi su indicazione del Viminale procederanno alla convocazione di Comitati per l'ordine e la sicurezza al fine di pianificare servizi mirati di controllo in stazioni, aeroporti e strade, oltre che nei luoghi di maggiore affollamento. Task force che il prefetto di Lecce Maria Rosa Trio ha già calendarizzato per giovedì e che vedrà coinvolti, oltre al questore di Lecce Andrea Valentino, tutti i vertici delle forze dell'ordine. Polizia, carabinieri, guarda di finanza, polfer e polizie municipali che durante tutto il mese - in particolare nel weekend del 19 e 20 dicembre, nei giorni dell'Antivigilia, Vigilia, Natale e Capodanno - saranno in campo per controllare le principali arterie di traffico e i nodi delle reti di trasporto. E da Bari a Lecce, passando per le stazioni ferroviarie dei capoluoghi delle altre province pugliesi, potrebbe essere replicato il sistema di controllo già adottato durante la prima fase della pandemia. Un protocollo di sicurezza che passa attraverso l'intensificazione dei controlli a bordo dei treni e nelle stazioni da parte degli agenti di polizia ferroviaria, a cui si affiancherà l'attività di pattugliamento e verifica di permessi e autocertificazioni da parte delle forze dell'ordine. Operazioni di controllo che vedranno in campo anche Protezione civile, Croce rossa e operatori sanitari ai quali saranno demandate le procedure di misurazione della temperatura ai viaggiatori attraverso i termoscanner e l'applicazione dei protocolli sanitari in caso di necessità.

