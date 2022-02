Covid, scende la curva dei contagi nel fine settimana in Puglia: 3.898 in 24 ore e altri sette morti

Calo dei contagi nel fine settimana: scende a oltre 3mila il numero dei nuovi casi registrati nelle utlime 24 ore in Puglia. Mentre si registrano altri sette decessi.

I numeri del bollettino

Secondo il bollettino odierno della Regione Puglia, i nuovi contagi sono 3.898 su un totale di

28.467 test giornalieri effettuati con un tasso di positività in lieve discesa: 13.69% contro il 15,09% di ieri. Sette le persone decedute.

I casi suddivisi per provincia



Provincia di Bari: 964

Provincia di Bat: 302

Provincia di Brindisi: 383

Provincia di Foggia: 571

Provincia di Lecce: 1.132

Provincia di Taranto: 514

Residenti fuori regione: 18

Provincia in definizione: 14



Con gli oltre 3mila casi registrati nella giornata di oggi le persone attualmente positive salgono alle 97.078 di queste 742 sono ricoverate in area non critica mentre 59 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva contro i 65 di ieri.