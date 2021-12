Covid, raddoppiano i contagi: 362 casi e quattro morti in 24 ore. A Taranto e Lecce più positivi

Un balzo in avanti dei contagi e il numero dei nuovi positivi in Puglia raddoppia in 24 ore: oggi sono 362 i nuovi casi di Covid (ieri erano 187) registrati su 22.931 tamponi eseguiti con un tasso di positività che sale all'1.57% (ieri era all'1.1%). Il bollettino regionale, inoltre, fa registrare altri 4 decessi. Taranto e Lecce le province più colpite rispettivamente con 89 e 74 casi. Segue Foggia con 73 casi.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid, contagi sotto controllo in Puglia: 187 nuovi casi ma altri 6...

I contagi divisi per provincia:

Provincia di Bari 61

Provincia di Bat 43

Provincia di Brindisi 21

Provincia di Foggia 73

Provincia di Lecce 74

Provincia di Taranto 89

Residenti fuori regione 1



Sono 4.629 le persone attualmente positive, 136 sono ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva.