Quarta dose, è corsa agli hub: i vaccini disponibili, chi deve farla e come prenotare. La guida

Tornano a salire, complice l'arrivo dell'autunno, i contagi da Covid e in molti corrono ai ripari prenotando la quarta dose. In Italia in pochi giorni si è registrato un boom di prenotazioni che segnano una crescita dell'80% nella settimana dal 4 al 10 ottobre rispetto alla settimana precedente. Si procede con una media di 25mila somministrazioni al giorno contro le 15mila della scorsa settimana anche se i numeri degli immunizzati sono ancora bassi: si è vaccinato con quattro dosi solo il 5,98% della popolazione italiana e il 18,52% della platea a cui è raccomandato (Over 60, donne incinta, operatori sanitari, fragili).

I vaccini disponibili

Al momento sono disponibili e somministrati due vaccini bivalenti a m-RNA . Il primo aggiornato contro Omicron 1 (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty) è stato autorizzato il 7 settembre, con una prima tranche di 16 milioni di dosi disponibili.

Il secondo, aggiornato contro le sottovarianti di Omicron 4 e 5 (original/BA.4-5 di Comirnaty) è stato autorizzato da Ema e Aifa dallo scorso 23 settembre e ne arriveranno all'Italia 6 milioni di dosi.

Quarta dose, chi deve farla

La somministrazione può avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla conclusione del ciclo primario o dalla somministrazione della prima dose di richiamo e dall'ultima infezione (data del test diagnostico negativo).

In particolare, l’utilizzo delle formulazioni di vaccini a m-RNA bivalenti è fortemente raccomandato:

agli over 60

persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età minima di 12 anni

persone estremamente vulnerabili dietro valutazione e giudizio clinico specialistico

operatori sanitari

ospiti e operatori delle strutture residenziali

alle donne in gravidanza

a tutte le persone con età minima di 12 anni che non abbiano ancora ricevuto una dose di richiamo successiva al ciclo primario.

Inoltre, la quarta dose con i nuovi vaccini bivalenti in un primo momento era stata riservata solo alle categorie più fragili, ora, dal 23 settembre è disponibile per tutti gli over 12 su richiesta dell'interessato.

Per i gravi immunodepressi «dietro valutazione e giudizio clinico specialistico» è prevista anche una quinta dose di vaccino.

Per prenotare la seconda, terza e quarta dose di vaccino basta collegarsi al sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/