Covid, giù i contagio: quasi il 10% in meno in una sola settimana

Buone notizie per la Regione Puglia: la diffusione del virus rallenta e diminuiscono i contagi. Ma la copertura vaccinale della terza dose stenta a decollare, la regione infatti segna una percentuale sotto la media italiana.

Il report della fondazione Gimbe

Diminuiscono ulteriormente i casi di contagio Covid in Puglia, nella settimana dal 22 al 28 settembre, secondo il report della fondazione Gimbe si è registrato un calo pari al 9,4% rispetto a sette giorni prima, mentre i casi attualmente positivi sono 71 ogni 100mila abitanti. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica Covid (6%) e in terapia intensiva (3%) occupati da pazienti Covid.

APPROFONDIMENTI REGIONE Contagi in classe, due scuole chiuse nel Salento. Test salivari il... LA CAMPAGNA VACCINALE Covid, vaccinati 81 pugliesi su 100. Lopalco: «Centrato...

Vaccini, lenta la terza dose

In Puglia il tasso di copertura con terza dose di vaccino anti Covid dei pazienti «immunocompromessi» è pari al 3,2%, sotto la media italiana del 6,6%. È quanto rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. La Puglia, quindi, sarebbe in ritardo nella somministrazione della terza dose rispetto ad altre Regioni, come ad esempio il Piemonte dove il 26,7% dei pazienti «fragili» è stato già messo in sicurezza con la terza dose. La Puglia, invece, ha la migliore copertura in Italia della popolazione over 50: solamente il 5,9% non ha ricevuto alcuna dose, contro la media italiana del 9,9%. Complessivamente, la popolazione pugliese che ha completato il ciclo vaccinale è pari 74,2% (media Italia 71,3%) a cui aggiungere un ulteriore 4,8% (media Italia 4,7%) solo con prima dose.