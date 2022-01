Omicron avanza, in Puglia raggiunge il 92%. Chironna: «Serve vaccinarsi». Quasi 10mila i nuovi contagi, 12 i morti

Per arginare la varinate Omicron è necessario vaccinarsi. La percentuale di casi covid con la nuova variante ha raggiunto ormai il 92%. In Puglia Omicron è «al 92%» e per arginarlo è necessario «vaccinarsi». A lanciare l'appello è la virologa dell'Università di Bari e responsabile del laboratorio Covid del Policlinico barese, Maria Chironna. «I non vaccinati o parzialmente vaccinati - scrive su facebook - sono quelli che ora rischiano forme severe di Covid-19». Mentre la «dose booster» a distanza di «due settimane» dà una protezione del «90% da ospedalizzazione».

Il bollettino

Intanto in base ai numeri del bollettino odierno sono 9.718 i nuovi casi su 76.689 test giornalieri con una incidenza del 12,6% di positivi sui test. Dodici invece le persone decedute.

I casi per provincia



Provincia di Bari: 3.161

Provincia di Bat: 1.123

Provincia di Brindisi: 917

Provincia di Foggia: 1.396

Provincia di Lecce: 1.701

Provincia di Taranto: 1.292

Residenti fuori regione: 64

Provincia in definizione: 64



Salgono a 103.590 le persone attualmente positive, di queste 559 sono quelle ricoverate in area non critica mentre 55 le persone in terapia intensiva.