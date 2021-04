Covid, Puglia tra le regioni ad alto rischio. Rt nazionale scende a 0,98

C'è anche la Puglia, insieme a Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, tra le undici le Regioni e province autonome considerate ad "Rischio alto" e con un Rt puntuale maggiore di 1.

Lo evidenzia la bozza del report del monitoraggio Iss-ministero della Salute relativo alla settimana 22-28 marzo che fotografa 6 regioni a rischio alto e 13 a rischio moderato.

Calabria, ER, Puglia, Veneto riportano molteplici segni allerta



Tutte le Regioni/PPAA, tranne nove, hanno riportato allerte di resilienza. Quattro di queste (Calabria, Emilia-Romagna, Puglia e Veneto) riportano molteplici allerte di resilienza. Lo evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

Il monitoraggio settimanale della cabina di regia

In 14 Regioni le terapie intensive sono sopra la soglia critica. Rimane alto infatti il numero di Regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e aree mediche sopra la soglia critica: ben 14 contro 12 della settimana precedente. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento e sopra la soglia critica del 30%: è pari al 41% contro 39% della scorsa settimana. Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è ancora in aumento da 3.546 (23/03/2021) a 3.716 (30/03/2021).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è anche in aumento e sopra la soglia critica (44%) con un aumento nel numero di persone ricoverate in queste aree: da 28.428 (23/03/2021) a 29.231 (30/03/2021)

Le varianti dominano, occorre non ridurre le misure restrittive



Così come in Puglia, dove ha raggiunto il 90% dei casi quella inglese, la circolazione di varianti a maggior trasmissibilità è "largamente dominante nel Paese il che indica la necessità di non ridurre le attuali misure di restrizione". Inoltre, i dati di incidenza e trasmissibilità, "seppure in lieve decremento, uniti al forte sovraccarico dei servizi ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali accompagnati da puntuali interventi nelle aree a maggiore diffusione. Si ribadisce, anche alla luce della ormai ampia diffusione di alcune varianti, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche".