Covid, in Puglia nessun decesso e 82 nuovi casi. I contagi settimanali calano: -13,1%

Oggi in Puglia si registrano 82 nuovi casi di positività al Covid rilevati su 2.522 test per una incidenza del 3,25%. Nessun decesso è stato segnalato nel bollettino giornaliero.

La distribuzione dei casi

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 23, nella provincia Bat 5, in quella di Brindisi 7, nel Foggiano 6, in provincia di Lecce 26, in provincia di Taranto 14.

Sotto quota tremila (2.874) il numero delle persone attualmente positive in Puglia, 92 delle quali sono ricoverate in area non critica (ieri 90) e quattro in terapia intensiva (come ieri).

Calano i contagi settimanali

Nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, in Puglia si è registrato un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti, sceso a 31,1 casi, e c'è stata una diminuzione dei nuovi casi, -13,1%, rispetto alla settimana precedente.

Sotto media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica, pari al 3,8%, e in terapia intensiva, pari solo allo 0,8%. La campagna vaccinale è quasi ferma, il tasso di copertura con quarta dose è solo del 24,2%, contro un media nazionale del 31,2%; mentre il tasso di copertura vaccinale con quinta dose è del 7,7%, media italiana del 15,3%.