Sette morti da covid in Puglia, ma scende la curva dei contagi: 417 casi in 24 ore su 8.520 test giornalieri per una incidenza del 4,89% (ieri 5%). Sette persone sono decedute. I casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 165, nella provincia Bat 17, in quella di Brindisi 35, nel Foggiano 52, nel Leccese 101, in provincia di Taranto 39.

Sono residenti fuori regione altri 6 positivi. Dei 15.227 attualmente positivi 220 sono ricoverati in area non critica (ieri 210) e 9 in terapia intensiva ( ieri 10).