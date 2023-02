Covid, altri cinque morti in Puglia. Ma i contagi scendono: 242 in 24 ore. Bassa anche l'incidenza al 5,63%

Altri cinque morti da covid in Puglia. Ma la curva dei contagi scende di giorno in giorno. Oggi in Puglia si registrano 242 nuovi casi di positività al Covid su 4.298 test giornalieri per una incidenza del 5,63% (ieri 4,89%). Cinque persone sono decedute.

I casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 85, nella provincia Bat 14, in quella di Brindisi 15, nel Foggiano 28, nel Leccese 67, in provincia di Taranto 26. Sono residenti fuori regione altri 6 positivi. Dei 15.185 attualmente positivi 222 sono ricoverati in area non critica (ieri 220) e 10 in terapia intensiva ( ieri 9).