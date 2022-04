Covid: in Puglia 4 morti e 3.036 casi, il 16,31% dei test

Oggi in Puglia si registrano 3.036 nuovi casi di contagio da Covid su 18.606 test (16,31%, in calo rispetto al 19% di ieri) e 4 morti. Dei 105.756 attualmente positivi in Puglia 580 sono ricoverati in area non critica (ieri 587) e 29 in terapia intensiva (ieri 31).

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 1.100

Provincia di Bat: 216

Provincia di Brindisi: 322

Provincia di Foggia: 412

Provincia di Lecce: 573

Provincia di Taranto: 372

Residenti fuori regione: 34

Provincia in definizione: 7

Occupazione dei posti letto

Negli ultimi sei giorni in Puglia il tasso di occupazione dei posti letto da parte dei pazienti Covid è calato di due punti percentuali, mentre nei reparti di Medicina è rimasto stazionario e sopra la media nazionale. È quanto riporta il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas): nel dettaglio, dal 20 aprile ad oggi, nelle rianimazioni il tasso di occupazione è passato dall'8 al 6%, sopra la media nazionale che si attesta al 4%. Mentre nei reparti di Medicina il tasso di occupazione è fermo sempre al 20%, contro una media italiana del 16%.