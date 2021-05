Puglia, giù i contagi: in una settimana diminuiti del 26,3%

Ottime notizie per la Puglia dove i nuovi contagi settimanali sono diminuiti del 26,3%, e i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono passati da 1.179 a 1.080: sono i due parametri, calcolati nel report settimanale dalla fondazione Gimbe, che confermano quanto la terza ondata di contagi sia in fase calante.

Il monitoraggio dell'ultima settimana

Il monitoraggio riguarda la settimana dal 5 all'11 maggio. Il dato più positivo riguarda proprio la forte riduzione di nuovi casi settimanali rispetto ai sette giorni precedenti: nella settimana dal 28 al 4 maggio, infatti, il calo era stato del 14,8%, mentre questa volta è passato al 26,3%. Sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica (36%) e terapia intensiva (29%) occupati da pazienti positivi al Coronavirus.