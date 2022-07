Covid, in una settimana raddoppiati i casi a Lecce e Bari. I numeri

In una settimana sono raddoppiati i contagi Covid in provincia di Bari, è quanto rileva il report settimanale dell'Asl. Nel periodo 27 giugno-3 luglio sono stati registrati 12.437 nuovi casi, contro i 6.988 di sette giorni prima. Attualmente il tasso di incidenza è di 1.011 casi ogni 100mila abitanti, una settimana fa si attestava a 568 contagi, un incremento vicino al 100%. Solo a Bari città i nuovi contagi sono stati 3.679 in sette giorni.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, Bassetti ospite a Polignano: «Quarta dose di vaccino da... IL BOLLETTINO Covid, 8.559 i nuovi casi in Puglia e incidenza al 31,1%. Omicron 5...

Lecce, casi raddoppiati

Dalla Asl di Lecce, invece, fanno sapere: sono 15.124 i cittadini in provincia di Lecce attualmente Covid positivi, di cui 87 ricoverati nei nostri reparti Covid. Erano 8.906, invece, sette giorni fa. Gli attualmente positivi raddoppiano anche in Salento.