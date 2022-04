Covid, in Puglia 3.793 casi e sette decessi. Oltre i centomila positivi

Sono 3.793 i nuovi casi di covid in Puglia nelle ultime 24 ore, su un totale di 23.309 test giornalieri. I decessi sono stati sette. Numeri in lieve calo rispetto a quelli di ieri. Secondo il report della Regione, il numero più alto di positivi, divisi tra province, spetta al Barese: 1.412. Poi: 204 i contagiati nella Bat, 429 nel brindisino e 434 in provincia di Foggia. Leggero rialzo per Taranto (525) e Lecce (727).

I ricoveri

Attualmente sono positive 100.742 persone, con 602 ricoveri in area non critica e 33 in terapia intensiva.