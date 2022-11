Covid, in Puglia altri 1.840 casi e 6 morti

Sono 1.840 i nuovi casi di Covid rilevati in Puglia su 11.217 test giornalieri eseguiti con una incidenza del 16,4%. Sei persone sono morte. Delle 13.278 persone attualmente positive, 170 sono ricoverate in area non critica e 9 in terapia intensiva.

Questa la distribuzione dei nuovi casi per provincia: Bari, 587; Bat, 81; Brindisi, 218; Foggia, 157; Lecce, 539; Taranto, 243. Residenti fuori regione sono 16.

La copertura vaccinale

Prosegue in Puglia il recupero della copertura vaccinale anti Covid con quarta dose, infatti secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe negli ultimi sette giorni si è passati dal 15,3% al 16,2%. Il tasso di copertura però resta sotto la media nazionale, pari al 22,5%.

La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8% contro una media nazionale del 10,4%; la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 10,3%, media italiana del 10,7%. Infine, la popolazione 5-11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 49,4%, mentre la media nazionale è del 35,2%.