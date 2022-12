Covid, in Puglia 1.600 nuovi casi e 8 morti

Oggi in Puglia - secondo il bollettino regionale - si registrano 1.646 nuovi casi di positività al Covid su 10.402 test per una incidenza del 15,8%. I decessi sono otto.

La distribuzione dei casi

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 403, nella provincia Bat 120, in quella di Brindisi 180, in quella di Foggia 179, nel Leccese 563, nel Tarantino 181. Sono residenti fuori regione altre 14 persone positive. Delle 17.382 persone attualmente positive 262 (ieri 249) sono ricoverate in area non critica e 15 in terapia intensiva (ieri 14)