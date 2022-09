Covid, in Puglia altri 1.310 casi: nell'ultima settimana aumento dei contagi

Sono 1.310 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Puglia su 9.241 test. Si registra una vittima. Il tasso di positività è del 14,1%. Sono 11.085 le persone attualmente positive, 117 quelle ricoverate in area non critica, 5 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Bari 394, Bat 58, Brindisi 150, Foggia 179, Lecce 340, Taranto 177, residenti fuori regione dieci, provincia in definizione due.

Casi in aumento

Nella settimana dal 21 al 27 settembre c'è stato un incremento del 22,6%, secondo il monitoraggio settimanale effettuato dalla fondazione Gimbe. Si riducono, invece, i «casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti», scesi a 252. Sotto la media nazionale il tasso di occupazione dei posti letto in area medica, pari al 3,9%, mentre è sopra media nazionale il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari al 1,5%. La provincia che ha registrato, in termini percentuali, l'aumento dei contagi più consistente è quella di Foggia, +42,4%, mentre in termini assoluto è nella provincia di Lecce che sono stati rilevati più casi di positività: 179.

Vaccini, resta bassa la copertura per la quarta dose

In Puglia resta sotto la media nazionale la copertura vaccinale anti Covid-19 con la quarta dose: mentre nel resto d'Italia è stato raggiunto il 17%, in Puglia il tasso di copertura è fermo al 12%. Lo rileva il report della fondazione Gimbe. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 7,5% mentre la media italiana è del 10%. Infine, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino è pari a 10,4% contro una media nazionale dell'11,2%.