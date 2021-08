Puglia, superata la soglia dei 300 casi per il secondo giorno consecutivo: 334 in 24 ore. Il Salento torna ad essere il più colpito. Tre decessi.

Salgono i positivi in Puglia, per il secondo giorno di seguito si supera la soglia dei 300 nuovi contagi. Il bollettino regionale sulla pandemia da Covid-19, infatti, riferisce di nuovi 334 contagiati su 16.867 tamponi effettuati. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

E torna ad essere il Salento la zona più colpita: in provincia di Lecce i casi sono 86, seguita dalla provincia di Barletta-Andria-Trani con 85 casi. Segue Bari 64, Brindisi 46, Foggia 27 e Taranto 26. I residenti fuori regione sono 6 così come i casi di persone provenienti da provincia non ancora assegnata (6 in tutto) .

Tre le vittime registrate: il numero complessivo dei decessi, dall'inizio della pandemia, sale a 6.681. Con gli ultimi contagiati, il numero degli attualmente positivi in Puglia sfiora la cifra di 4mila: sono, precisamente, 4.107. I ricoverati in terapia intensiva sono 21 mentre quelli in reparto sono 128.