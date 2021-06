Puglia, Covid sempre meno diffuso. Nelle ultime 24 ore 47 nuovi contagi e 2 morti

Su 3405 test per l'infezione da Covid-19 effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 47 casi positivi: 8 in provincia di Bari, 13 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. 2 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.574.526 test; 233.106 sono i pazienti guariti; 12.584 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.280 così suddivisi:

94.936 nella provincia di Bari;

25.499 nella provincia di Bat;

19.621 nella provincia di Brindisi;

45.038 nella provincia di Foggia;

26.793 nella provincia di Lecce;

39.224 nella provincia di Taranto;

803 attribuiti a residenti fuori regione;

366 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link: http://rpu.gl/o8YsD

