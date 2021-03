Covid, record negativo in Puglia: 2.162 casi in un giorno, con 41 decessi. Lopalco: uscire da casa solo se necessario

Brutte notizie sul fronte Covid-19: per la Puglia un nuovo picco di contagi in un giorno solo, 2.162 per l'esattezza. E questa a fronte di 12.135 test effettuari. Il raffronto porta a 17,81% il tasso di positività, in notevole rialzo rispetto a ieri (15,87%). Altissimo anche il numero di decessi, 41. (Qui il bollettino epidemiologico Regione Puglia).

Questo, in sintesi, il bollettino diramato dal dipartimento Promozione salute della Regione. Nel dettaglio, i nuovi casi sono così ripartiti: 817 in provincia di Bari, 176 in provincia di Brindisi, 160 nella provincia BAT, 382 in provincia di Foggia, 243 in provincia di Lecce, 381 in provincia di Taranto, 8 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Quanto ai 41 decessi, questa la ripartizione: 25 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto.

IL BILANCIO DALL'INIZIO DELLA PANDEMIA

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.817.711 test. 135.498 sono i pazienti guariti (+1.502 su ieri). 44.796 sono i casi attualmente positivi (+619). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 184.941 così suddivisi:

72.682 nella Provincia di Bari;

18.268 nella Provincia di Bat;

13.369 nella Provincia di Brindisi;

34.605 nella Provincia di Foggia;

16.977 nella Provincia di Lecce;

28.064 nella Provincia di Taranto;

669 attribuiti a residenti fuori regione;

307 provincia di residenza non nota.

L'ASSESSORE LOPALCO: «USCITE DI CASA SOLO SE NECESSARIO»

Per l'assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, "quello di oggi è purtroppo un nuovo record di casi per la nostra regione. Come al solito, va ribadito che i dati riportati in un giorno si riferiscono comunque a test positivi seguiti anche nei giorni precedenti e comunicati solo oggi. Dobbiamo comunque confermare che, se pur con un cenno di rallentamento provocato dalle misure previste dalla zona rossa, la circolazione del virus è ancora molto elevata e ribadiamo dunque l'invito ai cittadini al rispetto assoluto delle regole. Bisogna uscire di casa solo se necessario e per il tempo strettamente necessario, seguendo le norme di igiene e distanziamento”.