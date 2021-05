L'avanzata del virus in Puglia: tasso di positività al 5,85% e 24 decessi. Ma scendono i contagi totali e l'occupazione dei posti letto

Sostanzialmente stabile il tasso di positività (oggi al 5,85%, ieri al 5,18, l'altro ieri al 7,48); così come il numero dei decessi (oggi 24, per ciascuno dei due giorni precedenti 25), ma il bollettino odierno sul Covid-19 registrato in Puglia segna un deciso miglioramento nei parametri fondamentali ai fini dell'emergenza: occupazione dei posti letto in ospedale e numero di attuali positivi. Nei vari reparti risultano ricoverati 1.542 persone, 65 in meno rispetto al giorno precedente (qui il bollettino completo).

Nel dettaglio: su 11.692 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 684 casi positivi: 213 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 64 nella provincia BAT, 96 in provincia di Foggia, 132 in provincia di Lecce, 101 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota. Quanti ai 24 decessi, questa la distribuzione territoriale: 5 in provincia di Bari, 6 in provincia BAT, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Il bilancio della pandemia

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.333.975 test. 194.784 sono i pazienti guariti (-1.439 rispetto a ieri); 42.682 sono i casi attualmente positivi (-779 sul giorno precedente).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 243.618, così suddivisi:

92.755 nella Provincia di Bari;

24.212 nella Provincia di Bat;

18.459 nella Provincia di Brindisi;

43.797 nella Provincia di Foggia;

25.065 nella Provincia di Lecce;

38.177 nella Provincia di Taranto;

776 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.