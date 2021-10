Covid, in Puglia 138 casi e un decesso. Bari la provincia più colpita

Resta più o meno stabile il contagio in Puglia dove oggi, in base al bollettino regionale, si registrano 138 casi di Coronavirus (172 nella giornata di ieri), su 14.228 test giornalieri e un decesso.

Delle 2.566 persone attualmente positive, 143 sono ricoverate in area non critica e 15 sono quelle che restano invece in terapia intensiva.

La geografia del contagio

I nuovi casi a livello provinciale sono così suddivisi:

Provincia di Bari: 37

Provincia di Bat: 19

Provincia di Brindisi: 8

Provincia di Foggia: 17

Provincia di Lecce: 29

Provincia di Taranto: 28

Residenti fuori regione: 0

Provincia in definizione: 0



Complessivamente i positivi in Puglia, sono 268.950, 3.704.421 i test eseguiti dall'inizio della pandemia, 259.589 le persone guarite e 6.795 quelle decedute.