Covid, in Puglia 1.957 i nuovi casi. Picco negli ultimi otto mesi. Zero decessi registrati

Sfiora la soglia dei 2mila casi il numero dei nuovi positivi in Puglia: sono 1.957 i nuovi casi registrati su 50.072 test giornalieri effettuati, nessun morto registrato nelle ultime 24 ore. Con il tasso di positivi che sale a 3,9% rispetto al numero dei tamponi effettuati. Era dal 3 aprile 2021 che non si registrava un numero così alto di nuovi casi: 2142 quelli registrati otto mesi fa.

La provincia di Bari quella più colpita (546 casi), nel bollettino di oggi seguita da quella di Lecce (507).

I nuovi contagi divisi per provincia



Provincia di Bari: 546

Provincia di Bat: 191

Provincia di Brindisi: 191

Provincia di Foggia: 224

Provincia di Lecce: 507

Provincia di Taranto: 206

Residenti fuori regione: 86

Provincia in definizione: 6





Sono invece 13.880 le persone attualmente positive. Regge, nonostante i numeri, il tasso di ospedalizzazione: 199 le persone ricoverate in area non critica e 22 le persone ricoverate in terapia intensiva.