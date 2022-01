Puglia, sale ancora la curva dei contagi: 12.414 nuovi casi su 74.684 test giornalieri. Deici i decessi

Picco dei contagi da covid in Puglia in sole 24 ore: il bollettino della Puglia registra 12.414 nuovi casi su 74.684 test giornalieri (incidenza del 16,6%). E dieci persone decedute.

I casi suddivisi per provincia



Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 3.775

Provincia di Bat: 1.401

Provincia di Brindisi: 1.212

Provincia di Foggia: 1.948

Provincia di Lecce: 2.213

Provincia di Taranto: 1.705

Residenti fuori regione: 82

Provincia in definizione: 78

E il numero degli attualmente positivi sale a 133.344. Di questi 655 sono ricoverati in area non critica mentre sale a 64 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva dove aumenta l'occupazione dei posti letto.

Intensive e posti letto: in Puglia aumenta l'occupazione