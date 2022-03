Covid, in Puglia altri 7.270 casi e sette decessi

La curva dei contagi resta ancora alta e in Puglia, come in tutta Italia, è tornata la corsa al tampone: farmacie e laboratori di analisi presi d'assalto per sottoporsi ai test. Nella giornata di oggi, in base ai numeri del bollettino regionale, scende - seppur di poco - l'indice di positività che passa da 21,4% di ieri al 19,5% di oggi e scende la curva dei contagi che passa da 12.007 casi a 7.270 di oggi.

APPROFONDIMENTI SANITA' MALATA Sos dal Pronto Soccorso del "Fazzi": «Persi 11 medici in 4 mesi» IL CASO Vaccino Sputnik, l'immonologa pugliese Viola: «Non...

Vaccino Sputnik, l'immonologa pugliese Viola: «Non funzionava, lo bocciai. Poi quella strana telefonata dalla Russia»

I numeri del bollettino

In base ai numeri del bollettino regionale, in Puglia sono stati registrati 7.270 nuovi casi su

37.238 test gionalieri. Sette invece le persone decedute. Bari e Lecce le province più colpite.

Covid: nel Barese raddoppiati a scuola i casi positivi



Provincia di Bari: 2.255

Provincia di Bat: 513

Provincia di Brindisi: 617

Provincia di Foggia: 914

Provincia di Lecce: 2.018

Provincia di Taranto: 871

Residenti fuori regione: 65

Provincia in definizione: 17

Intanto il numero degli attualmente positivi sale a 110.360, di questi 630 sono ricoverati in area non critica e 35 in terapia intensiva.