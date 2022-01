Covid, oltre quota 5mila contagi per il secondo giorno, ma si registrano otto morti

Oltre 70mila tamponi processati per un numero di contagi che in 24 ore in Puglia supera della metà i 5mila casi. Sono i numeri del bollettino della Regione Puglia, 5.558 nuovi casi (ieri, 5 gennaio erano 5514 positivi) su 75.641 test giornalieri con un tasso di positività che resta più o meno stabile - 7,3% - e 8 persone decedute.

I contagi divisi per provincia



Provincia di Bari: 2.333

Provincia di Bat: 634

Provincia di Brindisi: 568

Provincia di Foggia: 642

Provincia di Lecce: 1.022

Provincia di Taranto: 226

Residenti fuori regione: 114

Provincia in definizione: 19



Sale a 45.648 il numero degli attualmente positivi, di questi 384 sono in ospedale in area non critica, mentre 38 sono i pazieni in terapia intensiva.