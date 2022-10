Covid, altri 1.464 casi Covid e 2 decessi in Puglia: nell'ultima settimana contagi in lieve aumento

Oggi in Puglia si registrano altri 1.464 casi di positività al Covid su 9.929 test per una incidenza del 14,7%. Due sono i decessi. Sono complessivamente 15.020 le persone attualmente positive, 148 quelle ricoverate in area non critica, 6 in terapia intensiva. Questa la suddivisione dei casi per provincia: Bari 426, Bat 74, Brindisi 173, Foggia 143, Lecce 456, Taranto 193.

Lieve aumento settimanale

Nella settimana dal 12 al 18 ottobre c'è stato un nuovo aumento dei nuovi casi Covid-19 in Puglia, ma molto contenuto: rispetto alla settimana precedente, infatti, l'incremento è stato del 6,9%, mentre i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti è salito a 371.

Lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe. Resta sotto la media nazionale l'occupazione dei posti letto in area Medica, pari al 5,1%, e in Terapia intensiva, pari all'1,7%. L'aumento dei contagi più consistente si è avuto, in termini percentuali, in provincia di Taranto, +22,4% rispetto alla settimana scorsa; segue Brindisi (+19,8%), Lecce (+13,2%), nelle altre province invece c'è stato un calo.