In Puglia un morto e 224 nuovi contagi. Diciassette i ricoveri in terapia intensiva

Un morto e 224 casi covid registrati in Puglia. In 146 ricoverati in area non critica e 17 in terapia intensiva. Sono i numeri del bollettino di oggi, 4 novembre.

I casi provincia per provincia



Provincia di Bari: 75

Provincia di Bat: 8

Provincia di Brindisi: 30

Provincia di Foggia: 28

Provincia di Lecce: 47

Provincia di Taranto: 32

Residenti fuori regione: -2

Provincia in definizione: 6



Delle 3.139 persone attualmente positive 146 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.