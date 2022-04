Covid, in Puglia il bollettino segna 8.441 casi e 16 decessi. Bari la più colpita con quasi 3mila nuovi contagiati

Il bollettino della Regione Puglia registra oggi 8.441 nuovi casi Covid su 62.971 test effettuati: purtroppo ci sono anche 16 persone decedute. La provincia di Bari è quella più colpita con quasi 3mila casi mentre Lecce, Foggia e Taranto sfondano quota mille. Nel dettaglio, questi i numeri ripartiti per territori.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 2.967

Provincia di Bat: 513

Provincia di Brindisi: 888

Provincia di Foggia: 1.089

Provincia di Lecce: 1.759

Provincia di Taranto: 1.162

Residenti fuori regione: 46

Provincia in definizione: 17

Attualmente in Puglia sono 114.657 i positivi: 690 le persone ricoverate in area non critica e 40 in terapia intensiva.

Occupazione dei reparti

Nel dettaglio, in base al monitoraggio quotidiano Agenas, l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di area medica da parte di pazienti con Covid-19 è stabile nelle in 12 regioni: Abruzzo (al 22%), Campania (18%), Friuli Venezia Giulia (11%), Lazio (19%), Liguria (15%), Pa di Bolzano (12%), Pa Trento (al 12%), Piemonte (9%), Puglia (23%), Sardegna (20%), Umbria (40%) e Veneto (9%). Sempre a livello giornaliero, anche l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti con Covid è stabile in Puglia (8%).