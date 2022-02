Covid, contagi in calo ma meno tamponi: 1.700 nuovi casi su 19.500 test. E altri 8 morti

In Puglia nuovi casi di Covid in netto calo rispetto ai giorni precenti. Ma a ridursi ora è ancora il numero di tamponi: nelle ultime 24 ore sono 1.730 i nuovi positivi registrati a fronte di soli 19.500 test processati. Il bollettino regionale fa registrare altri 8 morti a causa del virus. La situazione negli ospedali pugliesi resta stabile, seppure il numero dei ricoveri sia aumentato complessivamente di 7 unità rispetto a ieri.

I nuovi casi divisi per province

I nuovi casi sono così distribuiti: provincia di Bari, 438; provincia di Bat, 150; provincia di Brindisi, 123; provincia di Foggia, 318; provincia di Lecce, 554; provincia di Taranto, 126; residenti fuori regione, 16; provincia in definizione, 5.

La situazione dei ricoveri

La situazione negli ospedali è sostanzialmente stabile. In area non critica sono occupati attualmente 733 posti letto: quattro in più rispetto a sabato. In terapia intensiva si passa, invece, da 55 a 56 ricoveri. Gli attuali positivi sono aumentati di 7 unità rispetto alle 24 ore precedenti, per un totale di 86.590. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 710.276, a fronte di 8.540.260 test eseguiti. Sono 616.119 le persone guarite; 7.567, invece, quelle decedute.

Palese: «La Puglia ha una copertura da fare invidia all'Europa»

«I vaccini anti Covid sono necessari e funzionano» e «la Puglia ha percentuali di copertura da fare invidia non solo al resto d'Italia ma all'Europa». Per questo motivo, «è giusto mantenere l'attuale impianto», non abrogando «la legge regionale che impone l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari». Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, Rocco Palese, in III commissione replicando alla proposta di legge presentata dal gruppo di Forza Italia in Consiglio per abrogare la norma regionale che impone l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Secondo Fdi, essendoci già una legge nazionale quella regionale deve essere cancellata.

Obbligo di vaccino per gli operatori sanitari: resta la legge regionale

La terza commissione consiliare della Regione, presieduta da Mauro Vizzino, ha bocciato la proposta di legge del consigliere Ignazio Zullo, capogruppo Fdi, con la quale veniva chiesta l'abrogazione della norma regionale che impone l'obbligo vaccinale anti Covid per gli operatori sanitari. Secondo Zullo questa norma «crea confusione in un ambito che è di competenza dello Stato, con una sovrapposizione di competenze, obblighi e sanzioni per i trasgressori». Il governo regionale, rappresentato dall'assessore Rocco Palese, ha dato parere contrario alla proposta di legge abrogativa.