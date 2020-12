Puglia, casi e tamponi dimezzati. Ma per la prima volta da agosto, scende il numero degli attualmente positivi

Sono 656 i nuovi casi di covid registrati oggi in Puglia, dove i test per le l'infezione sono stati però più che dimezzati, solo 4.878 nelle ultime 24 ore. I nuovi 656 casi sono così suddivisi: 262 in provincia di Foggia, 212 in provincia di Bari, 61 nella Bat, 59 in provincia di Lecce, 43 in provincia di Brindisi, 13 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Al di là dei dati del bollettino, la notizia di giornata è nell'inversione di tendenza sugli attualmente positivi: per la prima volta da agosto, oggi c'è il punto di flesso, con le cifre in calo. Fin qui sempre in crescita, infatti, gli attualmente positivi cominciano a scendere, come totale: oggi sono 52.032, mentre ieri erano 52.146.

Sono stati registrati 24 decessi: 6 in provincia di Bari, 7 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 900.498 test. 19.638 sono i pazienti guariti. 52.032 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 73.628, così suddivisi: 28.187 nella Provincia di Bari; 8.543 nella Provincia di Bat; 5.418 nella Provincia di Brindisi; 16.565 nella Provincia di Foggia; 5.667 nella Provincia di Lecce; 8.738 nella Provincia di Taranto; 446 attribuiti a residenti fuori regione; 64 provincia di residenza non nota.

