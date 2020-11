Puglia, lieve flessione dei casi: sono 1.350. 22 i decessi. Ipotesi ospedali da campo se la crisi aumenta

Lieve decrescita dei contagi nelle ultime 24 ore in Puglia, dove oggi su 8.461 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 1.350 casi positivi contro i 1.434 di ieri.

I nuovi casi sono così suddivisi: 472 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 176 nella provincia Bat, 269 in provincia di Foggia, 113 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

A fronte del liev miglioramento dei contagi, cresce purtroppo il numero dei decessi che sono stati 22 in un solo giorno: 10 in provincia di Bari, 12 in provincia di Foggia.

Il bollettino epidemiologico regionale è scaricabile qui

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 639.491 test. 8324 sono i pazienti guariti. 22.511 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 31.792, così suddivisi: 12.789 nella Provincia di Bari; 3.433 nella Provincia di Bat; 2.189 nella Provincia di Brindisi; 7.396 nella Provincia di Foggia; 2.356 nella Provincia di Lecce; 3.385 nella Provincia di Taranto; 240 attribuiti a residenti fuori regione; 4 provincia di residenza non nota.

IPOTESI OSPEDALI DA CAMPO IN PUGLIA

Il dipartimento Salute della Regione Puglia sta approntando la seconda fase del potenziamento della rete ospedaliera per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il primo step prevede la progressiva attivazione di circa 3mila posti letto Covid entro il 30 novembre, a seconda delle necessità e del numero di pazienti. Per alleggerire la pressione sulle strutture sanitarie, si sta studiando l'ipotesi, in caso di necessità, di creare ospedali da campo all'interno dei quali dare vita anche a reparti di sub-intensiva o di intensiva. La Fiera del Levante di Bari, come annunciato dal sindaco Antonio Decaro, è una delle aree candidate ad ospitare un ospedale da campo, sulla falsa riga di quanto avviene a Milano, ma non sarà l'unica: attraverso l'impiego di moduli mobili, l'idea è quella di dare vita ad altri reparti vicino alle attuali strutture Covid. Nel peggiore degli scenari, cioè quello che prevede un aumento esponenziale dei contagi, potrebbe essere creato un ospedale da campo in ogni provincia.

L'ARCIVESCOVO DI TIRANA TRASPORTATO IN PUGLIA PER COVID

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha disposto un intervento per accogliere nelle strutture ospedaliere pugliesi l'arcivescovo di Tirana, monsignor George Anthony Frendo e il padre cappuccino Frate Bonaventura, in gravi condizioni per il Covid, incaricando dell'organizzazione del soccorso il coordinatore della centrale operativa 118 Bari-Bat, Gaetano Di Pietro. I due pazienti sono arrivati da Tirana a Bari-Palese questa notte, alle 2, con un volo dell'Aeronautica Militare, a cura del Coau - centro operativo aereo unificato dell'Aeronautica Militare - che ha allertato un C130 della 46ø Brigata Aerea di Pisa. Accolti sotto bordo del C130J attrezzato per il trasporto di malati in biocontenimento, sono stati subito trasportati nel reparto Covid dell'ospedale «Miulli» di Acquaviva delle Fonti da due autoambulanze - una della Asl Bari e una del «Miulli» - attrezzate con barelle da biocontenimento e successivamente ricoverati. «Nell'emergenza profonda di queste ore - spiega padre Gianpaolo Lacerenza, Ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia, Albania e Mozambico - il presidente Emiliano ha trasformato provvidenzialmente un mio grido di aiuto in un suo ordine di speranza per mobilitare il rimpatrio sanitario di un frate cappuccino missionario dal 1991 in Albania e gravemente ammalato per Covid. Non immaginavo che un presidente di Regione potesse rispondere in pochissimi minuti. Riscontro l'umanità del presidente e la disponibilità istituzionale nel risolvere ogni problema burocratico tramite le organizzazioni di soccorso e protezione civile».

Ultimo aggiornamento: 18:47

