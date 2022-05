Covid, 2880 nuovi casi e nove morti. Giù i contagi: in una settimana -32,9%

Secondo giorno con curva dei contagi in discesa in Puglia. Cala il numero dei positivi al covid secondo il bollettino del 12 maggio; numeri confermati anche dal report settimanale Gimbe.

Il bollettino

Nove persone decedute e 2.880 nuovi casi covid in Puglia nelle ultime 24 ore su 17.976 test giornalieri. Resta Bari la provincia con il maggior numero di casi: 1.090, sesuono Lecce (536), Taranto (469), Foggia (326), Brindisi (261) e Bat (163). Sono 27 i residenti fuori regione e 8 quelli in via di definizione. Intanto gli attualmente positivi raggiungono quota 91.438; di questi 498 sono ricoverati in area non critica, 26 in terapia intensiva.

Il report della Fondazione Gimbe

Nella settimana dal 4 al 10 maggio, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, in Puglia si è registrato un calo dei nuovi positivi al Covid del 32,9% rispetto a sette giorni prima, diminuiscono parallelamente i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, adesso sono 2.359). Nonostante il miglioramento, resta sopra media nazionale l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi in area medica, pari al 17,8%, e in terapia intensiva, pari al 6%. La provincia che, nell'ultima settimana, ha registrato il maggior numero di nuovi contagi ogni 100mila residenti è quella di Bari, 599 casi; seguono quella di Taranto (597), Brindisi (544), Lecce (499), Foggia (390) e la Bat (313).