Coronavirus, altri 72 casi di contagio in Puglia: un morto nel Barese

Altri 72 nuovi positivi a l Covid-19 nelle ultime 24 ore. In tutto sono stati 3.949 i test per l'infezione da coronavirus effettuati e i casi positivi sono così suddivisi: 28 in provincia di Bari, 9 nella provincia BAT, 29 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Un morto è stato registrato in provincia di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 417.465 test; 4.712 sono stati i pazienti guariti; 2.663 sono i casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.972, così suddivisi:3.136 nella provincia di Bari;708 nella provincia di Bat;774 nella provincia di Brindisi;1.935 nella provincia di Foggia;807 nella provincia di Lecce;550 nella provincia di Taranto;60 attribuiti a residenti fuori regione;2 provincia di residenza non nota.