Covid, in Puglia i bambini scelgono di vaccinarsi: il 50% ha la prima dose. E sale la percentuale dei bimbi immunizzati

Prosegue in maniera spedita la campagna di vaccinazione in età pediatrica e nella sola provincia di Bari il 50% della popolazione tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti covid.

Asl Bari

Il 50% dei bambini dai 5 agli 11 anni in tutta la provincia di Bari ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid. Un importante obiettivo quello raggiunto dalla campagna vaccinale pediatrica. Al 50% di prime dosi effettuate corrispondono oltre 50mila somministrazioni pediatriche complessive, di cui circa 11mila sono già seconde dosi.

APPROFONDIMENTI TARANTO Taranto, troppi casi covid: gli alunni del Martellotta tutti a casa,... BARI Bocciato perché aveva scelto la Dad. Il Tar annulla la... REGIONE Covid, superata la soglia dei 12mila positivi: tasso di...

Covid, superata la soglia dei 12mila positivi: tasso di positività stabile al 13,4%, 18 i morti. E sale ancora l'occupazione dei posti letto

A Bari città la percentuale di copertura è ancora più elevata con il 53% dei bambini già vaccinati con almeno una dose e in molti Comuni più piccoli l'adesione alle prime somministrazioni in favore dei 5-11 anni supera addirittura il 60 per cento: è il caso di Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, Noci, Conversano, Monopoli e Giovinazzo.

Anche la campagna dei richiami continua a toccare livelli di copertura piuttosto alti, con l’88,5 per cento degli over 50 che hanno completato il ciclo vaccinale primario almeno 4 mesi fa e il 77,6 per cento della popolazione over 12. L’attività negli hub territoriali della ASL prosegue a pieno regime e nelle ultime 24 ore sono state erogate 9.327 dosi, di cui 6138 terze, 2448 seconde e 741 prime.

Asl Brindisi

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate 3.800 dosi, tra cui 340 pediatriche. Nei centri di Fasano-Conforama e nella struttura tensostatica di Oria fino al 28 gennaio sono in programma Open day con accesso libero, dalle 9 alle 14.

Prosegue, inoltre, la collaborazione dei medici di famiglia e dei farmacisti per la somministrazione del vaccino alla popolazione dai 12 anni in su. L’elenco delle farmacie che effettuano la vaccinazione anti Covid è disponibile sul sito dell’Ordine.

Asl Foggia

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti covid 1.262.188 dosi.

Sono 267.975 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 7.155 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 285.021 persone.

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 11.517 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 39.615 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.

Asl Bat

Diverse le iniziative organizzate per il prossimo fine settimana nella Asl Bt: ad Andria sabato 29 gennaio dalle 9 alle 13 si terrà un open day per adulti mentre a Trani negli stessi orari l'open day sarà riservato a coloro che necessitano della terza dose di vaccino e che hanno ricevuto la seconda entro il 31 luglio. A Margherita di Savoia sono attive le prenotazione per sabato 29 dalle 8,30 alle 13,30: saranno somministrate 300 dosi. Domenica 30 dalle 9 alle 13 saranno somministrate le seconde dosi pediatriche sia a Trani che a Bisceglie.

Asl Taranto

La campagna vaccinale in Asl Taranto ha registrato ieri il totale di 4.883 dosi somministrate: 537 prime dosi, delle quali 241 pediatriche; 920 seconde dosi, delle quali 309 pediatriche; 3.426 dosi di richiamo.

Taranto, troppi casi covid: gli alunni del Martellotta tutti a casa, si rientra in aula il 4 febbraio. Uil: screening con tamponi in classe

Nello specifico, a Taranto 678 dosi sono state somministrate presso la SVAM, di cui 173 pediatriche, e 1.007 presso l’Arsenale della Marina Militare; 753 dosi a Grottaglie e 775 a Martina Franca. Per le dosi pediatriche, 241 sono state somministrate a Massafra. Sono state somministrate 730 dosi nelle farmacie abilitate; 80 in altre strutture sanitarie. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 593 dosi nei propri ambulatori, di cui 26 pediatriche, e 26 a domicilio.

Asl Lecce

Sono 7149 (di cui 473 prime dosi, 1545 seconde dosi e 5131 terze dosi) le vaccinazioni effettuate ieri in ASL Lecce tra Punti vaccinali di popolazione, Scuole, Farmacie e Medici di Medicina generale.

Tra queste: 1048 nella Caserma Zappalà, 271 nel Museo S. Castromediano, 299 nel Centro polivalente di Galatina, 237 nell'Hub di Nardò, 516 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 476 nel Pta (Ex Ospedale) di Gagliano del Capo, 300 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 78 nell'Ospedale di Gallipoli, 137 nell'Ospedale di Scorrano, 139 nell'Hub di Poggiardo, 348 nel Pta (Ex Ospedale) di Maglie, 239 nella RSSA comunale di Martano, 314 nel Pta (Ex Ospedale) di Campi, 316 nel Dea Vito Fazzi, 533 dai Medici di Medicina generale, in ambulatorio e a domicilio.