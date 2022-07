Covid, tasso di positività vicino al 30%: in Puglia 84mila contagiati

In Puglia sono 6.275 i nuovi casi casi di coronavirus rilevati su 22.149 test giornalieri registrati, con un tasso di positività del 28,3%, in calo rispetto a ieri. Le persone morte sono otto, mentre il numero dei contagiati nella regione sale a 83.697. Le persone ricoverate nei reparti di Area non critica sono 437 (ieri erano 425), altre 19 si trovano in Terapia intensiva (ieri 17).

I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: