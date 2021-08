Covid, 361 nuovi positivi: mai così tanti in questa estate. Bari la provincia peggiore. E c'è un morto

Mai così tanti positivi delle ultime 24 in Puglia: il bollettino regionale sulla pandemia da Covid-19, infatti, riferisce di nuovi 361 contagiati su 14.333 tamponi effettuati. Un numero maggiore si è registrato solo il 7 agosto, quando gli infetti sono stati 360. Il tasso di positività è al 2,51%, in rialzo rispetto alla media settimanale attestata al 2,07%.

Se ieri il picco di contagi era stato segnalato nel Salento, oggi il maggior numero di positivi si conta nella provincia di Bari con 82 nuovi casi. Seguono la provincia Barletta-Andria-Trani con 78, Lecce con 76, Brindisi 45, Foggia 41 e Taranto 28. I residenti fuori regione sono 8, mentre i casi di persone provenienti da provincia non ancora assegnata sono tre.

C'è una vittima: il numero complessivo dei decessi, dall'inizio della pandemia, sale a 6.678. Con gli ultimi contagiati, il numero degli attualmente positivi in Puglia sfiora la cifra di 4mila: sono, precisamente, 3.960. I ricoverati in terapia intensiva sono 21 (giovedì 12 erano 22) mentre quelli in reparto sono 125.