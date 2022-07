Covid, più di 3.600 nuovi casi in Puglia. Stabili i ricoveri e nessun morto

Sono 3.649 i nuovi casi di Covid 19 rilevati in Puglia su 11.389 Test giornalieri registrati nelle ultime 24 ore, con una incidenza del 32%. Non ci sono state vittime.

I casi per provincia

La provincia più colpita dai nuovi casi è quella di Bari (1.099) , seguita da quella di Lecce con 977 nuovi positivi. Nella Bat sono 318; nel Brindisino, 427; nel Foggiano 391 e nel Tarantino sono 377. I residenti fuori regione sono 55 e 5 di provincia in definizione. Delle 58.236 persone attualmente positive, 373 (ieri erano 341) sono ricoverate in area non critica e 14 in terapia intensiva, senza variazioni da ieri.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Smart working, le nuove regole: ecco chi potrà richiederlo nel... LECCE Pronto soccorso caos: 14 contagiati dal Covid e uno fermo in...

Stabile il numero dei posti letto occupati

Dopo l'aumento dei giorni scorsi, è stabile all'11%, nell'arco di 24 ore in Italia, la percentuale di posti letto nei reparti ospedalieri, occupati da pazienti con Covid-19, ma cresce in 11 regioni, toccando il 29% in Umbria, il 23% in Sicilia e il 21% in Calabria. È ferma al 3% a livello nazionale, invece, l'occupazione dei posti in terapia intensiva, percentuale ampiamente sotto il livello d'allerta ma che vede una crescita in 5 regioni: Campania (6%), Friuli Venezia Giulia (4%), Marche (3%), Toscana (4%), Umbria (7%). È quanto emerge dai dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 3 luglio 2022, pubblicati oggi. Nel dettaglio, in base al monitoraggio giornaliero Agenas, la percentuale di posti letto in reparto cala nella Pa Bolzano (11%), Valle d'Aosta (9%) e Veneto (8%), mentre cresce in 11 regioni: Abruzzo (al 12%), Basilicata (17%), Calabria (21%), Emilia Romagna (12%), Friuli Venezia Giulia (13%), Liguria (15%), Marche (12%), Molise (7%), Piemonte (6%), Toscana (10%), Umbria (29%). È stabile in 7: Campania (13%), Lazio (10%), Lombardia (10%), Pa Trento (9%), Puglia (12%), Sardegna (8%), Sicilia (23%). L'occupazione dei posti nelle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19, invece, cala in Sardegna (4%). È invece stabile in 14 regioni o province autonome: Abruzzo (al 3%), Basilicata (1%), Calabria (4%), Emilia Romagna (3%), Lazio (6%), Liguria (3%), Lombardia (1%), Molise (3%), Pa Bolzano (1%), Pa Trento (1%), Piemonte (2%), Puglia (3%), Sicilia (4%) e Veneto (2%). In Valle d'Aosta (0%) la variazione non è disponibile. Entrambi i parametri, a livello nazionale, registravano il 2% esattamente un anno fa.