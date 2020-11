Il rischio Covid e le chiusure: i numeri, le zone più esposte e i provvedimenti in arrivo. Cosa sapere provincia per provincia in Puglia

Non sarà ancora lockdown generalizzato. Non per ora, almeno. Ma nel Dpcm che il premier Giuseppe Conte si appresta ad illustrare domani con l’obiettivo di limitare la diffusione del coronavirus è prevista una nuova stretta, che in qualche maniera riguarda anche la Puglia, considerata da venerdì tra le 11 regioni a rischio elevato insieme con Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguaria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Toscana, Val d'Aosta e Veneto. In Puglia, in particolare, in base alle indicazioni fornite al governo dal Comitato tecnico scientifico e pubblicate oggi dal Corriere della Sera, il fattore di rischio correlato all'indice Rt, rapportato alla capacità di infettare altre persone per ciascun positivo al Covid-19 coronavirus, pone all'ultimo posto il Salento e Lecce, sopra la soglia di 1 per periodi limitati di tempo; a salire Bari, con Rt tra 1 e 1,25; poi Taranto, Bat e Foggia, tra 1,25 e 1,5; in cima Brindisi, con Rt maggiore di 1,5. Parametri, come detto, misurati sulla capacità di contagio in concreto riscontrata per ciascun positivo. Diversa è la scala di valori se rapportata ai numeri assoluti, tanto quelli registrati giorno per giorno quanto i totali dall'inizio della pandemia, che pongono ai primi posti per diffusione del coronavirus nettamente Bari e Foggia.

Il fronte scuola

I primi provvedimenti dovrebbero riguardare il fronte scuola: una delle opzioni sul tavolo del governo è quella di garantire lezioni in classe fino alla seconda media, con didattica a distanza dalla terza media in su. Una soluzione che rischia di portare a un braccio di ferro con la Regione Puglia, che in settimana aveva bloccato tutte le lezioni in presenza fino al 24 novembre. Ieri il Tar ha respinto un ricorso contro il provvedimento firmato da Emiliano.

Gli spostamenti e la cura della persona

Le limitazioni sembrano riguardare anche gli spostamenti tra Regioni, mentre sono previste nuove regole per i negozi: tra le misure allo studio, la chiusura per parrucchieri ed estetisti, risparmiati finora dai Dpcm che avevano previsto interventi più drastici solo per le attività di ristorazione, le palestre e le piscine.

I numeri in aumento

Il governo cerca di correre ai ripari alla luce dell’aumento dei contagi. Numeri che, fatalmente, coinvolgono anche la Puglia: nelle ultime 24 ore 762 nuovi casi positivi su 6.279 tamponi. Dei nuovi contagi, 263 sono nella provincia di Bari, 59 nella provincia di Brindisi, 82 nella Bat, 227 nell’area foggiana, 25 nella provincia di Lecce, 101 nella provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, un caso di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

In aumento il numero delle vittime nell’arco di 24 ore. Ieri altre dieci, di cui due nella provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, uno nella Bat. Il numero complessivo delle vittime sale così a 723. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 556.505 test, mentre 6.506 sono i pazienti guariti. Aumenta ancora anche il numero degli attualmente positivi (11.393), mentre dopo il lieve calo di giovedì e venerdì torna a salire il numero delle persone ricoverate (725). Dall'inizio della pandemia questi i totali contabilizzati a ieri, su un totale di 18.622 casi: 7.688 provincia di Bari; 1.989 Bat; 1.261 Brindisi; 4.414 Foggia; 1.287 Lecce; 1.851 Taranto; 132 attribuiti a residenti fuori regione.

Le nuove restrizioni

Le nuove limitazioni sono in via di definizione. Per il momento non si parla di un lockdown generalizzato, ma di chiudere per due o tre settimane le aree dove i contagi corrono di più. Le attività di vendita al dettaglio potrebbero essere interessate da una riduzione dell’orario lavorativo con serrata alle ore 18. Proprio come accaduto anche a marzo, però, il provvedimento non dovrebbe riguardare le rivendite di generi alimentari. Sarà quindi possibile continuare a fare la spesa normalmente, ed è anche per questo motivo che sono partiti sin da ora gli appelli per evitare file davanti ai supermarket e inutili corsa agli approvvigionamenti. Possibile una chiusura totale per parrucchieri e centri estetici, salvati finora solo dai rigidi protocolli stabiliti in occasione del primo lockdown che, numeri alla mano, sembrano aver consentito lo svolgimento delle attività senza causare alcun focolaio. Con gli indici Rt così elevati, però, la necessità è limitare gli spostamenti (venerdì l’indice di contagiosità della Puglia era salito a 1,65).

Gli "hotel Covid"

L’esecutivo starebbe valutando anche di predisporre degli “hotel covid”, dove ospitare i positivi che, altrimenti, rischiano di contagiare i familiari. Il governo va di corsa. «I numeri sono preoccupanti - ha detto Conte - e non c’è la palla di vetro». Dopo un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, allargato agli esperti, il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiesto al Comitato tecnico scientifico di riunirsi per fornire al governo i dati su quei territori che stanno facendo i conti con un’impennata dei contagi: l’obiettivo è istituire nuove zone rosse o prevedere chiusure «mirate». Oggi ci sarà un confronto fra governo e Regioni, poi nuovi vertici di maggioranza, prima con i capidelegazione e alcuni ministri e dopo con i capigruppo. Con una lettera ai presidenti di Camera e Senato, Conte è tornato a chiedere anche un tavolo con le opposizioni. E ha invitato le forse di opposizione ad aprire già oggi un tavolo di confronto permanente. Ma il centrodestra ha risposto picche: «Troppo tardi».

La doppia attesa: primavera e vaccino

Per tirare un sospiro di sollievo, ci sarà da aspettare qualche mese. Si dovrà attendere che passi l’inverno. «In primavera inoltrata confidiamo di essere venuti a capo di questa situazione e speriamo che qualche mese prima usciremo dalla curva più preoccupante», ha detto Conte. La via d’uscita è il vaccino. «Confidiamo di averlo a dicembre - ha spiegato - ma bisogna comprendere che arriveranno qualche milione di dose per Paese, quindi dovremo fare un piano condiviso a livello europeo per intervenire sulle fasce più fragili e via via per le altre categorie».



