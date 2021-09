Covid, 196 nuovi contagi e tre morti in Puglia: i dati del bollettino, provincia per provincia

Altri 196 contagi da Covid in Puglia nelle ultime 24 ore su 12.337 tamponi esaminati. Tre i morti, secondo il bollettino epidemiologico giornaliero pubblicato dalla Regione Puglia. Scende quindi a 3.048 il numero degli attualmente positivi nel territorio pugliese, 181 dei quali ricoverati in area non critica e 20 in Terapia intensiva.

Con i tre decessi odierni, sale a 6.768 il numero complessivo di vittime dall'inizio della pandemia nella nostra regione.

I 196 nuovi contagi sono così suddivisi:

92 in provincia di Bari

21 in provincia di Foggia

10 residenti nella Bat

40 residenti nel Salento

15 residenti nella provincia di Brindisi

10 nel Tarantino

5 residenti fuori regione

Il bollettino epidemiologico completo è disponibile al link bollettino-epidemiologico-del-22-settembre-2021