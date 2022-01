Covid, nuova stretta in arrivo: Green pass anche dal parrucchiere e dall'estetista. L'ipotesi: fine isolamento senza tampone per i vaccinati

Vaccino o tampone prima di andare dal parrucchiere, dall'estetista e dal barbiere: da giovedì 20 gennaio si estende l'obbligo di Green pass anche a queste attività. E dal 1° febbraio fino al 15 giugno anche in Puglia il certificato sarà obbligatorio per i clienti di servizi bancari e finanziari, negozi e centri commerciali, uffici pubblici, Comuni, Province, Regioni e servizi pubblici (Poste, Inps e Inail). Le persone che accedono senza questo documento rischiano una sanzione da 400 a mille euro.

La lista delle eccezioni

In queste ore il governo è al lavoro per compilare la lista delle eccezioni delle attività per le quali non sarà necessario esibire il certificato verde. In elenco il medico, il veterinario e la questura per presentare una denuncia. Ma anche il tribunale per testimoniare. Ma il ministero dello Sviluppo Economico vuole inserire anche tabaccai, edicole, librerie e negozi di giocattoli.

L'ipotesi: uscita dalla quarantena senza tampone per i vaccinati

Intanto resta aperto il confronto con le Regione per prevedere quarantene più snelle e con meno burocrazia per i positivi asintomatici che abbiamo ricevuto la terza dose di vaccino. Ma si lavora anche a una distinzione tra ricoverati a causa dei sintomi del Covid e chi invece in ospedale è andato per altre ragioni ed è stato trovato positivo ma senza sintomi. Il confronto potrebbe portare a una rivisitazione delle procedure dei gestione della pandemia per evitare la paralisi del Paese. Ieri il ministro della Salute, Roberto Speranza, parlando a Rete 4, ha confermato: «Nelle prossime ore si aprirà un tavolo tecnico con le Regioni sulle loro proposte. La nuova fase non è uguale a quella precedente. Anche se ancora è delicata». Speranza non si è sbilanciato, ma è apparso più disponibile alla riforma del conteggio dei ricoveri, più attendista rispetto alla modifica delle quarantene, facendo capire che bisogna aspettare l’evolversi della pandemia, forte del giudizio di Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’Oms, che ha giudicato positivamente l’azione dell’Italia e previsto il picco di Omicron nel giro di due o tre settimane.

