Covid, nessun morto e 134 contagi nelle ultime 24 ore: i dati del bollettino

Covid, positivi altri 134 cittadini in Puglia, mentre fortunatamente non c'è stato, nelle ultime 24 ore, alcun morto. In tutto 21.315 i tamponi processati, mentre il numero di nuovi contagi è così suddiviso:

provincia di Bari: 20

provincia di Bat: 23

provincia di Brindisi: 7

provincia di Foggia: 25

provincia di Lecce: 43

provincia di Taranto: 14

residenti fuori regione: 2

provincia in definizione: 0

Il numero delle persone attualmente positive è di 2.170, 134 delle quali ricoverate in settori di area non critica e 18 in Terapia intensiva.

Il bollettino epidemiologico completo è consultabile al link bollettino-epidemiologico-del-16-ottobre-2021