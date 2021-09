Covid, 2 morti e 222 nuovi contagiati: Bari e Lecce le province più colpite. Al Policlinico tutti No Vax i ricoverati in Rianimazione

In Puglia altri 222 contagiati da Covid-19: tanti sono infatti i tamponi risultati positivi sui 13.343 esaminati nei laboratori della Regione nelle ultime 24 ore. Due i morti, che fanno salire a 6.747 il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi, invece, sono 3.725. Di questi, 182 sono ricoverati in reparti di area non critica e 20 in Terapia intensiva.

I contagiati sono così suddivisi:

46 nella provincia di Bari

32 in provincia di Foggia

33 nella Bat

45 in provincia di Lecce

37 nel Brindisino

22 in provincia di Taranto

1 residente fuori regione

6 residenti in province in via di definizione

Il bollettino completo è consultabile al link bollettino-epidemiologico-del-11-settembre-2021

I ricoverati No Vax

Intanto, a Repubblica, il primario del reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Bari, il professor Salvatore Grasso ha spiegato che dei «tre pazienti intubati, due hanno poco più di 40 anni e polmoniti particolarmente gravi. Sono tutti non vaccinati. Non abbiamo mai avuto zero pazienti, anche durante l’estate abbiamo avuto un piccolo movimento di pazienti che è diventato un po’ più importante dopo Ferragosto – ha sottolineato – ma rispetto alla scorsa primavera i numeri dei ricoveri sono notevolmente inferiori, anche se stiamo vedendo pazienti che sviluppano forme molto brutte, prevalentemente da variante Delta, anche abbastanza giovani, e tutti non vaccinati».