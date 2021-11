Covid, 8 morti e 232 contagi. A Lecce e nel Barese classi a casa. A Taranto 40enne partorisce neonata positiva: negativo il secondo test

E' di 8 morti il bilancio giornaliero delle vittime mietute dalla pandemia da Covid-19, con i contagi complessivi che arrivano a 3.134 in Puglia: 232 sono le persone che si sono infettate nelle ultime 24 ore e individuate grazie all'esame di 22.601 tamponi. In base ai dati contenuti nel bollettino epidemiologico ufficiale (consultabile a questo link bollettino-epidemiologico-del-3-novembre-2021), sono 142 i pugliesi ricoverati nei reparti di area non critica e 16 quelli in Terapia intensiva a causa delle complicanze del Covid.

I contagiati sono così suddivisi:

43 in provincia di Bari

10 in provincia di Bat

26 in provincia di Brindisi

60 in provincia di Foggia

24 in provincia di Lecce

67 in provincia di Taranto

- residenti fuori regione: 0

2 residenti in province in via di definizione

Il caso Taranto

Una 40enne positiva al Covid, a Taranto, ha partorito ieri una bimba, anche lei risultata positiva. La donna non sarebbe vaccinata. Le condizioni di salute di mamma e neonata sono buone e si trovano ora entrambe in isolamento nel reparto di Ostetricia dell'ospedale Santissima Annunziata. Le ultime notizie diffuse dalla Asl danno conto del secondo tampone effettuato sulla piccola, risultato negativo, a differenza del primo. Domani sarà eseguito un terzo test.

Sempre a Taranto, 34 operai dell'ex Ilva - impiegati nelle bonifiche all’interno del Cantiere Ex Cava Due Mari - sono rientrati oggi al lavoro e hanno dovuto sottoporsi a tampone, dopo la quarantena imposta dal contatto avuto con un altro operaio, risultato positivo. L'azienda aveva disposto il periodo di isolamento per tutti il 25 ottobre scorso. In questi giorni, intanto, è stata effettuata la sanificazione dei locali e degli automezzi sul cantiere. In una nota stampa, Fim, Fiom e Uilm precisano che oggi, «undici giorni dopo l’eventuale contatto, presso il cantiere, sono stati eseguiti tamponi di controllo dopo ii periodo di quarantena». «Non pochi - si rileva - sono stati i disservizi, sebbene non direttamente ascrivibili a codesta azienda, partendo dalla gestione del tracciamento dei possibili contatti stretti, passando per le informative dei singoli lavoratori ai medici di famiglia, fino alla successiva determina da parte dell’Asl». Per questo i sindacati chiedono un incontro con l'azienda.

La scuola

A Lecce, alcune classi del liceo scientifico Banzi Bazoli, in piazza Palio, sono rimaste a casa, in isolamento, per la presenza di studenti positivi. Aumenta il numero degli infetti fra bambini e ragazzi, un po' in tutta la Puglia. Ieri, il Comune di Sammichele di Bari, nel Barese, ha comunicato che «in via precauzionale, in accordo con il dirigente scolastico, abbiamo sospeso fino a venerdì prossimo le lezioni in presenza della classe 5B della scuola primaria e della classe 2C della scuola secondaria per mettere in protezione gli alunni e gli insegnanti». «Dall'attività di monitoraggio svolta durante la settimana scorsa - spiegano dal Comune - non abbiamo buone notizie. I due focolai emersi in una scuola primaria di Acquaviva delle Fonti e nell'ambito di un nucleo familiare hanno coinvolto altri 12 concittadini che sono risultati positivi al Covid-19 che, sommati ai 7 precedenti, fanno raggiungere il totale di 19 concittadini positivi attualmente. Un nostro concittadino è ricoverato in condizioni critiche a seguito del peggioramento delle sue condizioni di salute. In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari si sta procedendo ad un'ulteriore attività di tracciamento per isolare tutti i casi».