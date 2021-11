Covid, tre morti e 150 nuovi contagi in Puglia. Verso il picco a Natale

In Puglia altri 150 casi su 15.230 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Tre i morti, in questo periodo che segna un aumento dei contagi. Non a caso oggi, dalle colonne di Nuovo Quotidiano di Puglia, l'assessore Pier Luigi Lopalco ha lanciato il suo appello ai pugliesi per vaccinarsi e sottoporsi al richiamo della terza dose.

I nuovi contagi accertati oggi sono così suddivisi:



provincia di Bari: 43

provincia di Bat: -1

provincia di Brindisi: 4

provincia di Foggia: 50

provincia di Lecce: 47

provincia di Taranto: 5

residenti fuori regione: 0

provincia in definizione: 2



Il totale delle persone positive sale dunque a 3.492, dei quali 151 ricoverati in reparti di area non critica e 20 in Terapia intensiva.

Il bollettino epidemiologico completo è consultabile al link bollettino-epidemiologico-del-8-novembre-2021

L'attesa di una nuova ondata è concentrata nel periodo natalizio: per questo si intende accelerare sulla somministrazione delle terze dosi agli over60 e, se il Governo autorizzerà l'ampliamento della platea, anche ai più giovani di 60 anni.